06.01 18:55 MIGnews.com

Турция и Германия договорились наладить отношения

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Министры иностранных дел Германии и Турции договорились сделать все для улучшения отношений, которые ухудшились на фоне репрессий Анкары после попытки переворота.Об этом в субботу, 6 января заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает Reuters.По его словам, он договорился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, что сделает все возможное, чтобы улучшить отношения между Берлином и Анкарой, отмечает агентство.Это заявление политик сделал во время встречи в немецком Госларе, уточняет агентство."Для нас обоих дело чести сделать все возможное, чтобы преодолеть трудности, существовавшие в германо-турецких отношениях, и найти общую основу в будущем, помня все, что связывает нас вместе", - сказал Габриэль.Министры признали, что разногласия между странами сохраняются. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, камнем преткновения является вопрос вступления Турции в ЕС - развитие событий, против которого сейчас выступает Германия."Нам выгодно преодолеть разногласия и продолжать идти общим путем. Мы должны сосредоточиться на вопросах, которые являются выигрышными для обеих наших стран, таких как Таможенный союз", - подчеркнул министр."Наши отношения были напряженными, однако мы верим, что мы можем это победить путем разговора", - добавил политик.Напомним, в сентябре прошлого года канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что политический курс страны в отношении Турции может быть ужесточен в связи с задержанием немецких граждан.