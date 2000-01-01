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Трамп: США могут присоединиться к диалогу Сеула и Пхеньяна | Фото:06.01 20:17   MIGnews.com

Трамп: США могут присоединиться к диалогу Сеула и Пхеньяна

Дональд Трамп заявил, что США поддерживают диалог между двумя Кореями по поводу участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде в Пхенчхане.

Глава Белого дома также не исключил, что Штаты позднее присоединятся к нему.

"Я бы хотел, чтобы они переговоры продолжали и после Олимпиады. В подходящее время мы будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают насчет Олимпиады", — заявил Трамп в суботу, 6 января журналистам.

Напомним, ранее представители Южной Кореи и КНДР впервые за долгое время обсудили по специальному каналу связи двусторонние отношения, в том числе возможность участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане.
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