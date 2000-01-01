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Офицер разведки Египта одобрил решение Трампа по Иерусалиму | Фото:06.01 21:13   MIGnews.com

Офицер разведки Египта одобрил решение Трампа по Иерусалиму

Египетский разведчик капитан Ашраф аль-Холи сообщил СМИ, что поддерживает признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Об этом в субботу. 6 января сообщает The New York Times.

После того, как глава Белого дома произнес речь о статусе Иерусалима, Ашраф аль-Холи обратился к нескольким влиятельным ведущим египетских ток-шоу. Он заявил им: "Вместо того, чтобы осуждать решение США, они должны убедить своих читателей согласиться с ним", пишет газета.

Ашраф аль-Холи подчеркнул: "Египет, как и все "арабские братья", будет публично осуждать это решение".

Он также отметил, что борьба с Израилем не отвечает национальным интересам Египта, а палестинцам, по его мнению, "следует довольствоваться Рамаллой".

"Чем на самом деле Иерусалим отличается от Рамаллы?", - сказал Ашраф аль-Холи.

Аль-Холи добавил: "Главное - это прекращение страданий палестинского народа и что нет реальной проблемы с тем, чтобы Рамалла стала столицей будущего палестинского государство".

Напомним, 16 декабря Египет представил на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции, согласно которой ни одно постановление в отношении Иерусалима не будет иметь силы в том случае, если оно противоречит ранее принятым решениям.
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