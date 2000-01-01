06.01 07:59 MIGnews.com

Команда Трампа пыталась "убить" резолюцию Совбеза 2334

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До того, как вступить в полноправные права, команда Дональда Трампа во время переходного периода намного активнее, чем считалось прежде, пыталась повлиять на предыдущую администрацию, чтобы не допустить принятия антиизраильской резолюции 2334 Совета Безопасности ООН в декабре 2016 года.Ранее сообщалось, что этого добивался лишь экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, однако, согласно статье, опубликованной в Wall Street Journal 5 января, число чиновников, участвовавших в этом, было куда больше.В частности, издание отмечает главного советника президента США Джареда Кушнера и постпреда США в ООН Никки Хейли. Якобы последняя обратилась к своей предшественнице Саманте Пауэр наложить вето, а президентский зять лично поручил Флинну заняться "убийством" резолюции.Напомним, что на данный момент американские правоохранительные службы расследуют факт переговоров Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком, на которых советник передал просьбу российскому руководству наложить вето.Эксперты утверждают, что такое поведение может нарушать архаический Закон Логана, предусматривающий наказание в виде до трех лет лишения свободы любому гражданину Америки за самочинное вступление в переговоры правительством другого государства, имеющим разногласия с США.Впрочем, закон можно считать абсолютно "беззубым", так как за 218 лет своего существования, за его нарушение на судили ни одного человека.Однако все усилия переходной команды Трампа, прилагаемые, как пишет WSJ, по просьбе израильского премьера Биньямина Нетаниягу, оказались совершенно безуспешными, и 23 декабря 2016 года Совбез принял резолюцию, признав незаконной поселенческую деятельность в Иудее и Самарии.