06.07 12:52 MIGnews.com

Израиль и Индия подписали 7 соглашений

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу провел рабочую встречу и деловой обед со своим индийским коллегой Нерандрой Моди в отеле "Кинг Дэвид" в Иерусалиме.В ходе исторического визита главы индийского правительства в Израиль было подписано семь соглашений и совместная декларация.Премьер-министр Израиля заявил:"В ходе наших встреч вчера и сегодня мы обсудили вместе с некоторыми из наших министров и членами вашей делегации многие вопросы, которые, на наш взгляд, мы можем добиться больших изменений. В вопросе водных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения - во многих сферах, влияющих на жизнь наших народов, их благосостояние, возможности трудоустройства, долголетие и качество жизни.Премьер-министр Моди и я пытаемся заглянуть в будущее, оставаясь реалистами. Мы поручили нашим сотрудникам представить нам конкретные планы сотрудничества в различных областях к 1 января. Мы намерены реализовать эти планы.Мы можем совершить революцию в наших отношениях, а также в жизни миллионов людей. В Индии проживают сотни миллионов людей, но мы говорим о чем-то большем. Мы также говорим о сотрудничестве в странах третьего мира и о совместной работе по улучшению будущего народов Африки. Мы считаем, что, объединив силы, мы сможем помочь и народу Африки. Поэтому это очень важно.Мы также признаем, что силы террора бросают нам вызов. Это те силы, которые стремятся подорвать наш мир, наши страны, а также мир и стабильность нашей общей цивилизации. Мы также согласились сотрудничать в этой области.Должен сказать, что мы встретимся с юным Мойше Хольцбергом, выжившем после ужасного теракта в Мумбае. Я благодарю вас, премьер-министр, за этот важный жест. Это выражение нашей приверженности борьбе со злом и добрым делам. Я думаю, это знаменует ваш визит: партнерство во имя стремления к добру, защиты добра, достижения добра.Это хороший день.Добро пожаловать, мой друг, премьер-министр Нерандра Моди".Канцелярия премьера также предоставила список подписанных соглашений между сторонами:1. Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и технологии Индии и Управлением инноваций Израиля в отношении создания индийско-израильского инновационного фонда НИОКР и технологий - I4F.2. Соглашения, касающиеся космоса:2.1. Меморандум о взаимопонимании между Индийкой организацией космических исследований ISRO и Израильским космическим агентством относительно сотрудничества в области электрических двигателей для малых спутников;2.2. Меморандум о взаимопонимании между ISRO и Израильским космическим агентством относительно сотрудничества в области оптических линий связи GEO-LEO;2.3. Программа сотрудничества между ISRO и Израильским космическим агентством в сфере атомных часов.3. Соглашение о трехлетней рабочей программе сотрудничества в области развития сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Индии и Агентством Израиля по международному сотрудничеству (МАШАВ).4. Два соглашения, касающиеся сферы воды:4.1. Меморандум о взаимопонимании между индийской госкомпанией Uttar Pradesh Jal Nigam и министерством национальных инфраструктур, энергетики и водных ресурсов Израиля по реформированию государственных водохозяйственных служб Индии.4.2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством питьевой воды и санитарии Индии и Министерством национальных инфраструктур, энергетики и водных ресурсов Израиля относительно национальной кампании по экономии воды в Индии.5. Совместная израильско-израильская декларация, в которой основное внимание будет уделено переговорам двух премьер-министров и всем вопросам, важным в рамках отношений между Израилем и Индией.