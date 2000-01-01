06.07 15:17 MIGnews.com

Захарова: террористы готовят постановочные химатаки в Сирии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы в Сирии планируют постановочные провокации с использованием химических веществ.Об этом она заявила в ходе еженедельного брифинга."Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Акции с большей долей вероятности будут проведены в недоступном для властей Сирии пункте", – сказала Захарова.Кроме того, по ее словам, террористическая организация "Исламское государство" перебрасывает из Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр эз-Зор мастерские и оборудование для создания химических веществ.Ранее Захарова заявила, что "химическое шоу" против Дамаска набирает обороты.