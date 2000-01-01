Захарова: террористы готовят постановочные химатаки в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы в Сирии планируют постановочные провокации с использованием химических веществ.
Об этом она заявила в ходе еженедельного брифинга.
"Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Акции с большей долей вероятности будут проведены в недоступном для властей Сирии пункте", – сказала Захарова.
Кроме того, по ее словам, террористическая организация "Исламское государство" перебрасывает из Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр эз-Зор мастерские и оборудование для создания химических веществ.
Ранее Захарова заявила, что "химическое шоу" против Дамаска набирает обороты.