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Официальный сайт МИД РФ 06.07 15:17   MIGnews.com

Захарова: террористы готовят постановочные химатаки в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что террористы в Сирии планируют постановочные провокации с использованием химических веществ.

Об этом она заявила в ходе еженедельного брифинга.

"Сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил. Акции с большей долей вероятности будут проведены в недоступном для властей Сирии пункте", – сказала Захарова.

Кроме того, по ее словам, террористическая организация "Исламское государство" перебрасывает из Ракки в подконтрольные районы провинции Дейр эз-Зор мастерские и оборудование для создания химических веществ.

Ранее Захарова заявила, что "химическое шоу" против Дамаска набирает обороты.
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