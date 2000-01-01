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YouTube 06.07 14:50   MIGnews.com

Раскрыты новые подробности дела о теракте в Манчестере

Смертник, который взорвал себя во время концерта в Манчестере полтора месяца назад, мог действовать не один. Об этом заявил глава антитеррористического подразделения полиции города Расс Джексон в четверг, 6 июля.

"Мы считаем, что к теракту потенциально могут быть причастны и другие. Мы не уверены, что это была обширная сеть, но не исключено, что по этому делу в будущем могут быть произведены новые аресты", — заявил Джексон журналистам.

Напомним, что 22 мая 2017 года, выходец из Ливии Салман Абеди подорвал себя возле стадиона "Манчестер-арена". В результате кровавой атаки погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Около 70 получили ранения.
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