06.07 14:50 MIGnews.com

Раскрыты новые подробности дела о теракте в Манчестере

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Смертник, который взорвал себя во время концерта в Манчестере полтора месяца назад, мог действовать не один. Об этом заявил глава антитеррористического подразделения полиции города Расс Джексон в четверг, 6 июля."Мы считаем, что к теракту потенциально могут быть причастны и другие. Мы не уверены, что это была обширная сеть, но не исключено, что по этому делу в будущем могут быть произведены новые аресты", — заявил Джексон журналистам.Напомним, что 22 мая 2017 года, выходец из Ливии Салман Абеди подорвал себя возле стадиона "Манчестер-арена". В результате кровавой атаки погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Около 70 получили ранения.