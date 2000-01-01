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Фотография пресс-службы06.07 14:31   MIGnews.com

Нетаниягу провел телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в четверг, 6 июля, провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Сирии и вопросы ближневосточного урегулирования.

Глава правительства совершил звонок после посещения опреснительного завода на пляже Ольга в Хайфе, куда он прибыл вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В Кремле отметили, что также состоялся обмен мнениями по текущей двусторонней повестке дня. Лидеры стран обсудили координацию совместных усилий в контексте противодействия международному терроризму и ряд аспектов урегулирования отношений между Израилем и Палестиной.
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