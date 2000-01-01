06.07 15:39 MIGnews.com

Нахаль готовится к войне на юге

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Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Гади Айзенкот посетил учения бригады Нахаль в районе Хариш.Нахаль в настоящий момент - в разгаре выполнения плана подготовки к возможной войне на юге. В ходе учений отрабатывались различные сценарии - в том числе, война в тоннелях, война в зонах городской застройки, бои в высотных зданиях.В ходе учений отрабатывалось взаимодействие пехоты, танков и артиллерии, а также использование тактических беспилотников.Перед учениями командир бригады полковник Голдфус сказал: “Бригада Нахаль вступила в учебный период - после выполнения важных задач в Иудее и Самарии и на границе с Газой. Мы начали этот период с учений на бригадном и батальонном уровнях, и продолжим совершенствование управления боем и боевой тактики, верно следуя ценностям и наследию бригады”.