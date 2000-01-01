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Германская разведка поможет Катару отмыться от обвинений 06.07 16:28   MIGnews.com

Германская разведка поможет Катару отмыться от обвинений

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что разведка его страны поможет разобраться с обвинениями, выдвинутыми против Катара арабскими соседями.

Габриэль на этой неделе посетил Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт, выступающий в качестве посредника в попытке разрешения конфликта.

Габриэль заявил в интервью германскому радио, что получил от Катара согласие “открыть все книги” для германской разведки, в случае “если у нас возникнут вопросы относительно определенных людей и структур”.

Министр также заверил, что более не видит угрозы военной эскалации, несмотря на гневную реакцию четырех арабских государств в отношении ответа Катара на их требования. Габриэль указал на то, что несмотря на жесткие заявления, повторения требований арабских государств не прозвучало.
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