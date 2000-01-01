06.07 15:58 MIGnews.com

Зампосла России: Мы учитываем интересы Израиля в Сирии

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Россия заинтересована в том, чтобы в любых будущих стратегиях, касательно безопасности, политических и дипломатических соглашений по Сирии, учитывались интересы Израиля, заявил в интервью "Исраэль Хайом" заместитель посла России в Израиле Алексей Дробинин."В борьбе с терроризмом мы находимся в одной лодке с Израилем. Россия и Израиль создали много каналов для интенсивного, практического и профессионального диалога по всему, что касается ситуации в Сирии", - заверил он.Зампосла заступился за сирийского президента Башара Асада, настаивая на том, что "за время войны сирийские власти ни разу не применяли химическое оружие. Это было сделано не правительством Асада, а теми, кто сражается против него".Кроме того, Дробинин прокомментировал обвинения в вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США."Политическая система в США очень сильно очернена в вопросах, не имеющих доказательной базы. Уровень обвинений, направленный на Россию, настолько высок и настолько нелеп. Ненормально, что проигравшая сторона, как и политический истеблишмент в Вашингтоне, не соглашаются смириться с тем, что кто-то вроде Дональда Трампа победил на выборах", - сказал дипломат.Он отметил, что, несмотря на все позитивные заявления Трампа в отношении России, нет никаких доказательств, что он действительно станет улучшать двусторонние отношения, однако на сегодняшний день можно сказать, что предыдущая администрация сделала все, чтобы этому помешать."От администрации Обамы администрация Трампа унаследовала очень напряженные отношения с Россией. В некоторых аспектах на сегодняшний день отношения хуже, чем во время холодной войны", - сказал он.Напоследок посол прокомментировал гонения на ЛГБТ в России, отвергнув сам их факт, сказав о "множестве общественных деятелей ЛГБТ во всех областях деятельности в России, в том числе в политике, дипломатии, СМИ и культуре"."Я отпрянул от тель-авивского "парада гордости". Эмоционально, психологически и во всех отношениях. Меня это волнует. Мне было дискомфортно при одном виде последнего парада, если не сказать больше. Но я являюсь представителем другого государства в Израиле, и я уважаю то, что приемлемо и для местного населения. В то же время я прошу не критиковать наши законы и не вмешиваться во внутренние дела России", - призвал Дробинин.