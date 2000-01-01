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Шели Яхимович: Голосуйте за Габая 06.07 16:26   MIGnews.com

Шели Яхимович: Голосуйте за Габая

Бывшая председательница "Аводы" Шели Яхимович определилась со своим фаворитом на внутрипартийных выборах своей политсилы – достаточно предсказуемо она поддержала экс-министра охраны окружающей среды Ави Габая, несмотря на совсем недолгое время, которое он провел в партии.

Однако именно решение отщепиться от правительства Биньямина Нетаниягу в ответ на политические рокировки, совершенные в мае 2016 года, она считает высочайшей заслугой Габая.

"Его позиция, как единственного министра в правительстве, выступившего против Нетаниягу и его коррумпированного соглашения о лицензировании добычи газа, является очень позитивным моментом в его прошлом. Это завет грядущего", - написала она на своей странице в Facebook.

Израильские политологи прогнозировали, что она поддержит любого кандидата, который выйдет в финал против Амира Переца.

Напомним, что Габаю, за которого в первом туре праймериз проголосовали 8 395 активистов (32%) "Аводы", предстоит сойтись с Перецом, у которого пока что шансов победить куда больше – его поддержали 10 141 человек (32%).

Напомним, что Габая также поддержал экс-премьер Эхуд Барак, а до голосования отставной генерал-майор Амирам Левин снял свою кандидатуру в его пользу.
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