06.07 19:16 MIGnews.com

Нетаниягу и Моди на пляже стали объектом фотожаб

Here, I fixed it for you. pic.twitter.com/5BXpY4dBxN — Elie Leshem (@elieleshem) 6 июля 2017 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министры Израиля и Индии посетили пляж Ольга в Хадере, где им был представлен автомобиль-багги для опреснения и очистки воды, на котором Биньямин Нетаниягу прокатил своего индийского коллегу по пляжу."Сегодня мы с индийским премьером Нарендрой Моди ездили на особом автомобиле, который опресняет и очищает воду. Он может обеспечить питьевой водой 22 тысячи человек в сутки. Израиль — мировой лидер в очистке воды, и мы сотрудничаем с Индией в этой сфере", — написал по этому поводу Нетаниягу в Facebook.Кроме того, главы правительств двух государств сами продегустировали качество воды, очищенной израильским ноу-хау, а также подвернув брюки "помочили ноги" в Средиземное море.Фотографию с пляжа оценили и интернет-пользователи, включая редактора издания Эли Лешема, который решил ее немного "доработать".Позже Нетаниягу преподнес Моди в качестве сувенира фотографию с их совместной поездки. Но и тут не обошлось без фотожаб.