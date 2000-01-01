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Нетаниягу и Моди на пляже стали объектом фотожаб | Фото: Коби Гидеон/GPO06.07 19:16   MIGnews.com

Нетаниягу и Моди на пляже стали объектом фотожаб

Премьер-министры Израиля и Индии посетили пляж Ольга в Хадере, где им был представлен автомобиль-багги для опреснения и очистки воды, на котором Биньямин Нетаниягу прокатил своего индийского коллегу по пляжу.

"Сегодня мы с индийским премьером Нарендрой Моди ездили на особом автомобиле, который опресняет и очищает воду. Он может обеспечить питьевой водой 22 тысячи человек в сутки. Израиль — мировой лидер в очистке воды, и мы сотрудничаем с Индией в этой сфере", — написал по этому поводу Нетаниягу в Facebook.

Кроме того, главы правительств двух государств сами продегустировали качество воды, очищенной израильским ноу-хау, а также подвернув брюки "помочили ноги" в Средиземное море.

Фотографию с пляжа оценили и интернет-пользователи, включая редактора издания Эли Лешема, который решил ее немного "доработать".




Позже Нетаниягу преподнес Моди в качестве сувенира фотографию с их совместной поездки. Но и тут не обошлось без фотожаб.



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