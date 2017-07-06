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Иванка Трамп почти память жертв восстания в Варшавском гетто | Фото: ivankatrump/Instagram06.07 20:31   MIGnews.com

Иванка Трамп почтила память восстания в Варшавском гетто

Дочь и советник президента США Иванка Трамп отдала дань памяти погибшим в результате одного из самых героических моментов в истории еврейского сопротивления во время Второй мировой войны – восстания в Варшавском гетто в 1943 году, возложив 6 июля цветы у Памятника героев гетто. Она также посетила Музей истории польских евреев Полин в Варшаве.



"Посещение Памятника героев гетто и Музея истории польских евреев Полин стало необычайно трогательным опытом. Возможность выразить уважение и с благодарностью вспомнить тех, кто так упорно сражался в этой неравной борьбе, было для меня честью", - подписала Иванка в соцсети Instagram фотографию у памятника.

Напомним, что Иванка и ее муж Джаред Кушнер прилетели в Польшу, сопровождая президента Дональда Трампа по пути на саммит "большой двадцатки" в Германии.

Сам глава Белого дома еврейские мемориалы не посетил, за что был раскритикован лидерами еврейской общины Польши. В частности в совместном заявлении президенты еврейской общины Варшавы и Союза еврейских общин Польши Анна Чипчинска и Леслав Пижевский назвали решение Трампа пропустить посещение памятника жертв восстания в Варшавском гетто слабостью.
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