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Садик Хан призывает полностью запретить Хизбаллу | Фото: U.S. Embassy London/Flickr06.07 21:20   MIGnews.com

Садик Хан призвал МВД запретить "Хизбаллу"

Мэр Лондона Садик Хан призвал министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд внести ливанскую террористическую группировку "Хизбалла" в список организаций, запрещенных на территории королевства.

На съезде Лейбористской партии он сообщил о письмо главе МВД, которое он написал после того, как участники прошедшего в прошлом месяце парада по случаю так называемого Дня Аль-Кудс открыто носили флаги "Хизбаллы" на фоне полнейшего бездействия полиции.

"Я разделяю обеспокоенность еврейской общины в отношении поддержки, оказанной "Хизбалле" - незаконной, запрещенной и антисемитской организации.

Антисемитизму или преступлениям на почве ненависти нет места в нашем городе, где мы разнообразие не просто терпим, а уважаем его и чтим.

Я по-прежнему поддерживаю контакт с муниципальным комиссаром по этому вопросу и буду встречаться с министром внутренних дел, чтобы как можно лучше передать представление еврейской общины Лондона о законных и понятных проблемах.

Я продолжу работать с мэрией и общинами столицы, чтобы сделать все, что в моих силах, для борьбы с экстремизмом и чтобы еврейские общины Лондона чувствовали себя в Лондоне в безопасности", - написал Хан.

Стоит отметить, что британец пакистанского происхождения Хан – не первый политик, который просит Радд запретить группировку, причем не только ее военное, но и политическое крыло, которые по заверению членов самой организации неразделимы.

Если министр прислушается к призывам, Великобритания может присоединиться к США, Канаде и Лиге арабских государств, которые "Хизбаллу" уже запретили.

Призвать к запрету "Хизбаллы" Хана ранее просили произраильские организации обеих ведущих партий королевства – как Консервативные, так и Лейбористские друзья Израиля. По данному поводу между мэром и консерватором Эндрю Боффом разгорелась жаркая полемика, однако последний уступил.

"Мы приветствуем новости о том, что мэра, наконец, вынудили принять действия против этой ужасной антисемитской организации, но почему ему для этого потребовались недели? Он принял меры сейчас из-за просьб и давления со стороны своих однопартийцев", - прокомментировал он последние новости.
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