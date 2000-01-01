07.07 07:11 MIGnews.com

Закон Бен-Ари: не помогать чужим студентам за счет своих

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На этой неделе Кнессет принял в предварительном чтении два законопроекта депутата партии “Кулану” Мерав Бен-Ари, касающиеся льгот и скидок в получении высшего образования.Первый законопроект призван исправить ситуацию с распределением льгот между близкими погибших военнослужащих. Государство будет субсидировать учебу на первую степень или получение профессионального образования для братьев и сестер погибших военнослужащих. Субсидия будет составлять до 40% от стоимости обучения, льгота действует до 30-летнего возраста.Отмечается, что и сейчас помощь в образовании является одной из льгот, положенных братьям и сестрам погибших солдат, однако эта помощь переводится родителям на детей, а не самим детям. Закон Мерав Бен-Ари призван исправить эту ситуацию.“Это прецедентный законопроект, в рамках которого братья и сестры погибших солдат будут признаны государством, - отметила Бен-Ари. - Братья и сестры - не просто дети потерявших сына или дочь родителей, они тоже потеряли близкого”.Второй законопроект призван упорядочить ситуацию с обучением иностранных студентов в высших учебных заведениях Израиля. Мерав Бен-Ари полагает, что поскольку государство финансирует израильские вузы, граждане страны должны иметь преимущество перед иностранными студентами, которые учатся в Израиле. Ее законодательная инициатива обязывает вузы взимать с иностранных студентов плату за обучение выше, чем с израильских.Совет по высшему образованию должен разработать правила оплаты за обучение иностранных студентов. В настоящее время размер платы за обучения в вузах, финансируемых государством, определяет общественная комиссия, которую назначает министр образования.“В свете политики израильского руководства и Совета по высшему образованию продвигать сотрудничество в сфере высшего образования со многими странами мира, доля зарубежных студентов в израильских вузах существенно выросла, - указано в пояснении к законопроекту. - И в настоящий момент не стоит продолжать субсидировать студентов-иностранцев за счет израильских студентов”.По мнению Мерав Бен-Ари, помимо прекращения субсидирования иностранных граждан за счет бюджета страны, ее законопроект позволит создать более подходящие условия для зарубежных студентов за счет повышенной платы за обучение для них.