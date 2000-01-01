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Эндшпиль: США готовы установить бесполетные зоны над Сирией 06.07 07:03   MIGnews.com

Эндшпиль: США готовы установить бесполетные зоны над Сирией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Россией совместные усилия по стабилизации послевоенной Сирии, включая создание бесполетных зон.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией использование наземных наблюдателей и координацию доставки гуманитарной помощи.

Тиллерсон сделал заявление, посвященное предстоящему саммиту Большой Двадцатки в Германии. Он сказал: "Если две наши страны будут работать ради установления стабильности на местах, это заложит основание прогресса в установлении политического будущего Сирии".

Тиллерсон также подчеркнул, что Россия обязана предотвратить использование сирийским режимом химического оружия.

Тиллерсон заявил, что главным приоритетом Америки в Сирии является разгром Исламского Государства. Будущее режима Асада, с другой стороны, может быть решено через процесс политических переговоров.

Тиллерсон заявил: “Соединенные Штаты готовы обсудить возможности создания вместе с Россией совместных механизмов, гарантирующих стабильность, включая бесполетные зоны, наземных наблюдателей за перемириями, и координацию доставки гуманитарной помощи”.

Тиллерсон добавил: “Соединенные Штаты полагают, что Россия, в качестве гаранта сирийского режима и раннего участника конфликта, несет ответственность за удовлетворение нужд сирийского народа и за то, чтобы зоны, освобожденные от ISIS не попали под контроль других террористических групп”.

Заявление Тиллерсона сделано за два дня до встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в рамках саммита Большой Двадцатки.
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