06.07 07:13 MIGnews.com

Макрон нажал ядерную кнопку

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Французский президент Эммануэль Макрон принял участие в симуляции запуска ядерной ракеты. Макрон посетил оружейный завод, после чего провел несколько часов на борту субмарины Terrible в Атлантике.Ранее Макрон заявил парламенту, что намерен отменить режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года, но сделает некоторые предпринятые после ноябрьских террористических атак меры перманентными.Макрон заявил, что его правительство будет работать “ради предотвращения любых новых атак, и даст им бой без жалости, без сожалений и без проявления слабости”.Он также подчеркнул, что военные интервенции в Ираке, Сирии и Сахеле будут продолжены.