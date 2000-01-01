Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Макрон нажал ядерную кнопку 06.07 07:13   MIGnews.com

Макрон нажал ядерную кнопку

Французский президент Эммануэль Макрон принял участие в симуляции запуска ядерной ракеты. Макрон посетил оружейный завод, после чего провел несколько часов на борту субмарины Terrible в Атлантике.



Ранее Макрон заявил парламенту, что намерен отменить режим чрезвычайного положения, введенный в ноябре 2015 года, но сделает некоторые предпринятые после ноябрьских террористических атак меры перманентными.

Макрон заявил, что его правительство будет работать “ради предотвращения любых новых атак, и даст им бой без жалости, без сожалений и без проявления слабости”.

Он также подчеркнул, что военные интервенции в Ираке, Сирии и Сахеле будут продолжены.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:40
В Тель-Авиве появится автомобильный аналог Тель Офан
06:31
Новый закон о дополнительной защите для жертв педофилов
05:33
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля  
04:24
Ученые рассказали, когда начнется "эпоха без секса"
03:26
В Эфиопии обнаружили древнюю мечеть
02:43
Американец съел 72 хот-дога и установил рекорд  
01:22
Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фото
00:04
От живых не отличить: В Японии создали удивительных роборыб  
23:51
На калифорнийский пляж вынесло неизвестного "монстра"
22:19
В России вскоре начнется разработка сверхтяжелой ракеты
21:53
В ООН рассказали, во сколько обойдется восстановление Мосула
21:31
Арабские страны не ввели новых санкций против Катара
20:59
Бизнесмен Владимир Щербаков найден мертвым в Лондоне
20:38
Нетаниягу заблокировал "Закон Бейт-Эля"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus