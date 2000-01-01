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Трамп и Путин обсудят ситуацию в Сирии на саммите G20 06.07 08:46   MIGnews.com

Трамп и Путин обсудят ситуацию в Сирии на саммите G20

Лидеры РФ и США обсудят ситуацию в Сирии на предстоящей встрече на полях саммита G20, который пройдет в Гамбурге. Об этом прессе рассказал глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон.

Политик отметил, что стороны должны сделать все возможное для достижения стабильности на территории Сирии, в противном случае достигнутый прогресс в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" может быть погублен, пишет РИА Новости.

Также Тиллерсон подчеркнул, что на России лежит "особая ответственность" за урегулирование конфликта на сирийской территории.

Напомним, саммит пройдет в Германии 7-8 июля. Ожидается, что на полях саммита состоится встреча президентов России и США.
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