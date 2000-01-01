06.07 09:12 MIGnews.com

Женщины возмущены обсуждением фальшивых жалоб на секс-атаки

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Женские организации требуют от Мики Зохара, депутата от Ликуда и юридического советника спикера Кнессета Юлия Эдельштейна отменить слушания по вопросу о фальшивых жалобах женщина на сексуальные домогательства и секс-атаки со стороны мужчин.Слушания прошли в комитете Кнессета по социальной справедливости. Мероприятие называется “Отношение к фальшивым жалобам - равны ли мужчины перед законом?”13 женских организаций, среди них Шелдот Ха-Нашим, ВИЦО, Наамат, Ассоциация Центров Жертв Сексуального Насилия написали письмо спикеру Кнессета, в котором сообщают о том, что “шокированы” самой идеей проведения подобного рода дискуссии.В письме говорится: “Предположение о том, что мужчины якобы являются жертвами жалоб на домашнее насилие - пример абсурда. Женщины не могут добиться справедливости и призвать к ответственности мужчин. Мы только можем выразить наш самый решительный протест . необходимо обсуждать реальную проблему - насилие в семье”.Депутат Зохар, со своей стороны, утверждает, что не понимает причин возмущения. По его словам, жалобы на насилие в семье стали стандартной практикой в ходе бракоразводных процессов, и женщины используют возможность получить ордер суда, запрещающий мужчинам приближаться к их жилью - и тем самым нарушают принцип равенства перед законом.