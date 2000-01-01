Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








flickr 06.07 08:16   MIGnews.com

Пакистан "пристально следит" за поездкой Моди в Израиль

Пакистан внимательно следит за историческим визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль, поскольку данная поездка может иметь серьезные последствия для стратегической стабильности в регионе Южной Азии.

Хотя пока, что власти Пакистана официально не комментировали двусторонние визиты глав правительств Израиля и Индии.

Об этом сообщает пакистанская англоязычная газета The Express Tribune.

"Израиль давно является крупным поставщиком оружия и другого оборонного оборудования в Индию, а соответствующие сделки сознательно держались в тайне с обеих сторон. Тем не менее, обе страны теперь более открыты и публично говорят о более тесном сотрудничестве в сфере обороны", - говорится в статье еженедельника.

В интервью The Express Tribune эксперт по вопросам обороны генерал-лейтенант Амджад Шоаиб отметил, что Индия в выигрыше от тесных связей с Израилем в сфере обороны.

С другой стороны эксперт по международным делам заявил, что растущее сотрудничество между Израилем и Индией в сфере обороны будет нарушать стратегический баланс в регионе.

Профессор Университета Каид-и Азама считает, что поддержка Израиля может стать стимулятором продвижения ракетной программы Индии, что в свою очередь может подорвать политику минимального надежного сдерживания, которой придерживается Пакистан.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:40
В Тель-Авиве появится автомобильный аналог Тель Офан
07:13
Макрон нажал ядерную кнопку
06:31
Новый закон о дополнительной защите для жертв педофилов
05:33
Премьер-министр Индии посетил музей Израиля  
04:24
Ученые рассказали, когда начнется "эпоха без секса"
03:26
В Эфиопии обнаружили древнюю мечеть
02:43
Американец съел 72 хот-дога и установил рекорд  
01:22
Роналду обвинили в расизме из-за подписи к фото
00:04
От живых не отличить: В Японии создали удивительных роборыб  
23:51
На калифорнийский пляж вынесло неизвестного "монстра"
22:19
В России вскоре начнется разработка сверхтяжелой ракеты
21:53
В ООН рассказали, во сколько обойдется восстановление Мосула
21:31
Арабские страны не ввели новых санкций против Катара
20:59
Бизнесмен Владимир Щербаков найден мертвым в Лондоне
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus