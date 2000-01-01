06.07 08:16 MIGnews.com

Пакистан "пристально следит" за поездкой Моди в Израиль

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Пакистан внимательно следит за историческим визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Израиль, поскольку данная поездка может иметь серьезные последствия для стратегической стабильности в регионе Южной Азии.Хотя пока, что власти Пакистана официально не комментировали двусторонние визиты глав правительств Израиля и Индии.Об этом сообщает пакистанская англоязычная газета The Express Tribune."Израиль давно является крупным поставщиком оружия и другого оборонного оборудования в Индию, а соответствующие сделки сознательно держались в тайне с обеих сторон. Тем не менее, обе страны теперь более открыты и публично говорят о более тесном сотрудничестве в сфере обороны", - говорится в статье еженедельника.В интервью The Express Tribune эксперт по вопросам обороны генерал-лейтенант Амджад Шоаиб отметил, что Индия в выигрыше от тесных связей с Израилем в сфере обороны.С другой стороны эксперт по международным делам заявил, что растущее сотрудничество между Израилем и Индией в сфере обороны будет нарушать стратегический баланс в регионе.Профессор Университета Каид-и Азама считает, что поддержка Израиля может стать стимулятором продвижения ракетной программы Индии, что в свою очередь может подорвать политику минимального надежного сдерживания, которой придерживается Пакистан.