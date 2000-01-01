06.07 11:29 MIGnews.com

Больше тысячи подростков в Израиле занимаются проституцией

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Элиезер Розенбаум, заместитель генерального директора министерства внутренней безопасности Израиля сообщил на конференции в Беэр-Шеве, что более тысячи израильских подростков занимаются проституцией.Розенбаум говорил, опираясь на данные министерства внутренней безопасности и министерства социального обеспечения.Розенбаум сообщил, что в настоящий момент министерства внутренней безопасности, социальной защиты и образования заняты разработкой совместного плана, направленного на искоренение данного феномена.Генерал полиции Меир Дов-Беркович, глава управления молодежи полиции, пояснил, что целью плана является сохранение подростка для общества и создание альтернатив для тех, кто не поддается реабилитации.