06.07 10:32 MIGnews.com

Путин отметил эффективность формата G20

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Президент России Владимир Путин считает, что эффективность G20 в качестве инструмента глобального управления остается на высоком уровне даже в условиях растущих геополитических рисков. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, передает РИА Новости."Во многом это происходит благодаря той исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии. Говорю это, опираясь в том числе и на наш собственный опыт, поскольку Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году и получила серьезную поддержку со стороны всех партнеров", – отметил президент.По мнению Путина, успех объединения зависит от уважения позиций каждого участника, вне зависимости от экономического положения."Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов стали своего рода фирменным стилем "двадцатки", – резюмировал президент.Публикация вышла в преддверии намеченного на 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге.3 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в графике Путина на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге значится серия двусторонних контактов.Позже помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречи российского лидера с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом самой ожидаемой будет встреча с президентом США Дональдом Трампом в первый день саммита.