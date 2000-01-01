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YouTube 06.07 08:32   MIGnews.com

Ханийе высоко оценил поддержку Катара

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе высоко оценил поддержку, которую Катар оказывает Газе, а также роль эмирата в поддержке в жизни жителей сектора под осадой.

Об этом он заявил во время своей первой речи в качестве главы политбюро в Газе, в среду, 5 июля.

Кроме того, Ханийе выдвинул инициативу по "восстановлению национального единства".

"Мы останемся верны основным принципам нашего народа. Это означает, что ХАМАС будет стремиться к освобождению палестинских земель, Иерусалима и мечети Аль-Акса от оккупантов, к освобождению наших героев из застенков сионистского режима и к созданию Фалястын со столицей в Иерусалиме", - резюмировал новоизбранный лидер ХАМАСа.
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