Ханийе высоко оценил поддержку Катара

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе высоко оценил поддержку, которую Катар оказывает Газе, а также роль эмирата в поддержке в жизни жителей сектора под осадой.
Об этом он заявил во время своей первой речи в качестве главы политбюро в Газе, в среду, 5 июля.
Кроме того, Ханийе выдвинул инициативу по "восстановлению национального единства".
"Мы останемся верны основным принципам нашего народа. Это означает, что ХАМАС будет стремиться к освобождению палестинских земель, Иерусалима и мечети Аль-Акса от оккупантов, к освобождению наших героев из застенков сионистского режима и к созданию Фалястын со столицей в Иерусалиме", - резюмировал новоизбранный лидер ХАМАСа.