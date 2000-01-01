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Следующая война начнется в Газе 06.07 10:10   MIGnews.com

Следующая война начнется в Газе

56% израильтян полагают, что следующая война вспыхнет между Израилем и ХАМАСом в Газе. Лишь 35% считают такую возможность маловероятной. Таковы результаты опроса, проведенного Университетом Тель-Авива и Израильским Институтом Демократии.

35% израильтян полагают, что следующая война начнется против “Хизбаллы” в Ливане, 9% указывают на возможное прямое столкновение с Ираном.

Независимо от того, с кем будет следующая война, израильтяне выражают уверенность в том, что армия знает, как справится с любым вызовом - 82% опрошенных уверены в победе ЦАХАЛа.

57% опрошенных евреев верит в то, что в условиях войны правительство принимает правильные решения (по сравнению лишь с 36% среди арабов).

Несмотря на множество угроз, большинство израильтян оценивают текущую ситуацию в области безопасности как “хорошую”. Только треть опрошенных верит в высокую вероятность начала третьей интифады, и 76% уверены в том,то силы безопасности разгромят ее в случае, если она начнется.
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