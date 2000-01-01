06.07 09:01 MIGnews.com

Араба, планировавшего атаку в синагоге, приговорили к тюрьме

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Мусульманин, который планировал совершить нападение на главную синагогу в Марселе, был приговорен к двум годам лишения свободы, передает французское издание l’Express.Суд вынес приговор 33-летнему Мохаммеду Хебабу во вторник – спустя год после того, как в мае он был арестован по обвинению в поддержке терроризма и организации "Исламское государство", известной как ISIS.Отмечается, что на допросе араб признался, что намеревался отправиться в Сирию и воевать на стороне джихадистов. После он планировал вернуться в Европу и осесть в брюссельском квартале Моленбек, где проживают его "братья по вере".Кроме того, мусульманин заявил, что планировал "сжечь, по крайне мере, трех евреев", молящихся в Большой синагоге Марселя.Во время ареста в мае 2016 года Хебаб выкрикивал имя Аллаха и лозунги, прославляющие ISIS, а также угрожал стражам порядка обезглавить их детей.