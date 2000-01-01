06.08 11:14 MIGnews.com

Ари Харо знает о Биби больше, чем Сара

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Флагманы кампании в прессе против Нетаниягу, журналисты Амнон Абрамовичи Раваив Друкер дали интервью радио Галей ЦАХАЛ.Абрамович, ветеран израильской журналистики, заявил: “Это - поворотный пункт. Ари Харо знает о Нетаниягу больше, чем Сара (супруга премьера), и он был в постоянном контакте с донорами”. Равив Друкер добавил: “Неожиданно появляется персона из непосредственного окружения Нетаниягу. Она может изменить паттерн происходящего”.Абрамович заявил: “За десять лет Биби не принял ни одного решения на пользу государства. Он принял те решения, которые были полезны для него. Биби всегда ставил свои личные интересы выше интересов государства, и это продолжается уже долгое время”.Абрамович был вынужден признать, что по “делу 3000” (о продаже германских подлодок) Нетаниягу вряд ли удастся предъявить обвинения. По “делу 2000” (несостоявшаяся сделка между издателем Едиот Ахронот и Нетаниягу) полиция также затрудняется сформулировать вменяемые обвинения против Нетаниягу. Остается “дело 1000” - о подарках , которые Нетаниягу получал от различных еврейских олигархов. По этому делу Харо, очевидно , может рассказать много интересного - но будет ли этого достаточно для того, чтобы поставить под сомнение полномочия Нетаниягу представляется сомнительным.