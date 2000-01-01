06.08 11:31 MIGnews.com

Италия поставит Катару 7 военных кораблей за €5 млрд

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Катар заключил соглашение с Италией о закупке семи военных кораблей на 5 миллиардов евро.О заключении сделки сообщил министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдурахман а-Тани на совместной конференции со своим итальянским коллегой Анжелино Альфано."Я рад объявить о соглашении между ВМС Катара о покупке 7 военно-морских единиц в Италии в рамках совместного сотрудничества между двумя странами", - заявил а-Тани.Он добавил, что сделка оценивается в 5 миллиардов евро, но не раскрыл никаких подробностей, ни названия компаний.Известно, что в июне прошлого года итальянское кораблестроительное предприятие Fincantieri объявило о подписании соглашения на 4 миллиарда евро по строительству кораблей для Катара.Fincantieri заявило о поставке Катару четырех корветов, двух вспомогательных судов и одного десантного корабля-дока и предоставления услуг по обслуживанию в течение 15 лет.Согласно договору с Fincantieri, все корабли должны быть построены на итальянских верфях, строительство начнется в 2018 году.Так, "компания Leonardo обеспечит новые корабли радарами, боевыми и защитными системами, и получит около трети стоимости сделки", сообщил в то время официальный представитель компании.