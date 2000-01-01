06.08 13:17 MIGnews.com

Египет получил российские "Аллигаторы"

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Вооруженные силы Египта начали получать российские штурмовые вертолеты ка-52 “Аллигатор”.Египет заказал 46 таких вертолетов в России в декабре 2015 года. В сентябре 2016 года было подписано соглашение о подготовке пилотов.Вертолеты предназначаются для двух вертолетносцев класса “Мистраль”, построенных французами для России, но запрещенных к продаже после введения санкций ЕС против ЕС. Корабли впоследствии были проданы Египту.Вертолеты производятся компанией Ростек в Арсеньеве. Вертолеты оснащены четырьмя пусковыми установками для противотанковых ракет, ракет класса воздух-воздух или управляемых бомб. Оперативная дальность действия вертолета - 460 км, дальность полета - 1100 км.Россия играет центральную роль в программе масштабного перевооружения и модернизации египетской армии. Кроме “Аллигаторов”, Египет купит у России современных истребителей-бомбардировщиков МиГ-29 на сумму 2 миллиарда долларов.