Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Египет получил российские `Аллигаторы` 06.08 13:17   MIGnews.com

Египет получил российские "Аллигаторы"

Вооруженные силы Египта начали получать российские штурмовые вертолеты ка-52 “Аллигатор”.

Египет заказал 46 таких вертолетов в России в декабре 2015 года. В сентябре 2016 года было подписано соглашение о подготовке пилотов.



Вертолеты предназначаются для двух вертолетносцев класса “Мистраль”, построенных французами для России, но запрещенных к продаже после введения санкций ЕС против ЕС. Корабли впоследствии были проданы Египту.

Вертолеты производятся компанией Ростек в Арсеньеве. Вертолеты оснащены четырьмя пусковыми установками для противотанковых ракет, ракет класса воздух-воздух или управляемых бомб. Оперативная дальность действия вертолета - 460 км, дальность полета - 1100 км.

Россия играет центральную роль в программе масштабного перевооружения и модернизации египетской армии. Кроме “Аллигаторов”, Египет купит у России современных истребителей-бомбардировщиков МиГ-29 на сумму 2 миллиарда долларов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:01
Атаковавший в Гамбурге: сумасшедший палестинец-исламист
13:26
Ночью закроют шоссе №1
12:53
Арье Дери предоставил убежище иранской журналистке
11:31
Италия поставит Катару 7 военных кораблей за €5 млрд
11:14
"Ари Харо знает о Биби больше, чем Сара"
10:42
Араб убил любовницу-еврейку, похитил кредитку и угнал машину
10:19
ЦАХАЛ арестовал инфильтранта на границе с Газой
09:32
Арестована банда, обстреливавшая Бейт Эль
09:19
Давид Битан: министры позорят Ликуд
08:49
Криминальные разборки: убитый в Ган-Явне
08:34
Хранилище аммиака переведут из Хайфы в Мишор Ротем
07:31
Две тысячи человек на демонстрацию у дома Мандельблита
06:38
Автобус с туристами перевернулся в Индии, есть жертвы
05:28
В Италии похитили модель и выставили на аукцион
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus