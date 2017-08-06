"Хизбалла": мы принесем войну в Галилею

Под носом у международного сообщества, озабоченного лишь формальным исполнением параграфов “ядерной сделки” с Ираном республика аятолл развернула бурную деятельность по созданию региональной империи.
Иран все ближе к осуществлению своей заветной мечты - созданию “шиитского полумесяца” - подконтрольной ему и его прокси территориям, простирающимся от Аденского залива до побережья Средиземного моря.
С момента американского вторжения в Ирак в 2003 году Иран внедрял своих агентов в правительство, экономику и армию соседнего государства, большинство населения которого составляют шииты. Как минимум 65 тысяч иракских боевиков содержатся, получают оружие и обучаются Ираном.
Доминирование Ирана в Ираке выдвигает его на позиции региональной гегемонии. “Хизбалла” и про-иранские милиции, в буквальном смысле слова спасли режим Башара Асада от неминуемого краха. В настоящее время в Сирии размещены 5-7 тысяч боевиков “Хизбаллы” и 17 тысяч боевиков Бригад Фатимийюн, состоящих из афганских и пакистанских шиитов.
Многие представители иранских прокси проходят специальную техническую подготовку в Иране, включая использование ракет среднего радиуса и высокоточных ракет. Боевиков готовят к тому, чтобы они были членами расчетов, обслуживающих ракетные комплексы Буркан и Зельзель. Между тем, “Хизбалла” накапливает арсенал высокоточных ракет, само наличие которых меняет характер будущего конфликта с Израилем и ломает стратегическое уравнение на Ближнем Востоке.
Следует учитывать, что уязвимости Израиля перед высокоточным оружием уникальны. С одной стороны, это западная страна с развитой критически важной инфраструктурой, и с другой стороны - это маленькая страна с сконцентрированной критически важной инфраструктурой и практическим отсутствием запасных мощностей. Если, к примеру, рассмотреть мощности по производству электроэнергии, то выяснится, что из общей мощности в 17 600 мегаватт, 28% производится на двух объектах ( с 10 кумулятивными производственными единицами). Угроза, представляемая даже небольшим количеством точных ракет, которые прорвут израильские контр-меры и нанести удар по критически важным системам, таким, как генерация электричества, может оказаться беспрецедентной. Беспрецедентным будет и ответ на нее. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Контуры будущего конфликта с Хизбаллой: уникальные уязвимости Израиля".
Издание buzzfeed взяло интервью у высокопоставленного военного командира “Хизбаллы” по имени Ходер. Ходер присоединился к Хизбалле в начале 1990-х годов и неоднократно воевал с Израилем , в том числе в летней войне 2006 года. По его оценкам, 2000 из его коллег были направлены в Ирак для обучения сотрудников милиции и говорили, что тренеры Хизбаллы были направлены в Йемен, чтобы подготовить иранских союзников хути до их захвата в 2015 году столицы Саны. Сам Ходер помогал готовить бойцов в Сирии и Ираке.
“Мы обучаем их обращению со всеми видами стрелкового оружия, мы готовим их к уличным боям”, - сказал Ходер. “Прежде всего, мы даем им хороший урок партизанской войны. Мы отправляем их в поле, и мы даем уроки в классе. Далее мы переходим на предыдущие потери и обсуждаем, каковы были их ошибки”.
На протяжении десятилетий система подготовки упрощалась и превратилась в машину для производства все более хорошо обученных и мотивированных бойцов, преданных Ирану.
“Я рад, что есть другая мусульманская страна, которая позволяет нам это делать”, - сказал Ходер о программе обучения. “То что мы знаем, мы использовали на местах в Южном Ливане против израильтян в 2006 году и в Алеппо в 2015 году. И, я надеюсь, мы скоро применим наши знания и опыт в Галилее”.
Ранее глава “Хизбаллы” ХасанНасралла заявил, что будущий конфликт с Израилем “откроет путь для тысяч, даже сотен тысяч воинов со всего арабского и исламского мира, которые примут в этой войне участие - они стекутся отовсюду - из Ирака, Йемена, Ирана, Афганистана и Пакистана”.