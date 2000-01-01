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06.08 12:53   MIGnews.com

Арье Дери предоставил убежище иранской журналистке

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери откликнулся на запрос Ассоциации Журналистов Израиля, обратившихся с просьбой предоставить право на въезд в страну иранской журналистке Нада Амин.

Амин три года назад бежала из Ирана в Турцию. Несколько дней назад турецкие власти допросили ее по подозрению в “шпионаже в пользу Израиля”.

Турки могут депортировать Амин в Иран. Там ей грозит смертный приговор за ее журналистскую работу и за то, что она написала несколько статей для газеты Times of Israel.

Министр Дери заявил: Это - журналист, чья жизнь - в реальной опасности только из-за того, что она написала несколько статей для израильских газет. В этих совершенно ясных гуманитарных обстоятельствах я авторизовал ее въезд без всяких колебаний”.
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