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Главу правительства не отстраняют из-за публикаций в СМИ 06.08 15:04   MIGnews.com

Главу правительства не отстраняют из-за публикаций в СМИ

На фоне недавних сообщений в СМИ, министр Исраэль Кац выразил поддержку главе правительства.

Министр Кац, в частности, заявил: "Следует позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу осуществлять свою работу на основании мандата, полученного им от граждан. В государстве закона и при демократическом общественном строе, премьер-министра не отстраняют от должности на основании громких заголовков в СМИ, а также после демонстраций протеста или отрывочной информации о ходе расследования.

Я выражаю доверие главе правительства и желаю ему, чтобы нависшие над ним "грозовые тучи" развеялись как можно скорее. Я уверен, что правоохранительная система выполнит свою работу на профессиональном уровне и с должной ответственностью. Это позволит государству Израиль и далее функционировать должным образом и справляться со стоящими перед ней сложными задачами".
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