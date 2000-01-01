06.08 22:14 MIGnews.com

Нетаниягу готовится к африкано-израильской конференции

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Открывая сегодняшнее заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Завтра я буду принимать президента Того, который прибывает в Израиль. Я буду говорить с ним об Африкано-израильской конференции, которая состоится в Того через два месяца. Это будет мой третий визит в Африку за период чуть более года. Первый - в Восточную Африку, затем - в Западную, а теперь - экономико-технологическая конференция для африканских стран, чёткая цель которой – вернуть Израиль в Африку.Это проходит не без противодействия. На президента Того оказывается давление, чтобы отменить конференцию. Это давление является лучшим доказательством успешности нашей политики, вхождения Израиля в Африку. На прошлой неделе Республика Кабо-Верде сообщила нам о том, что не будет больше голосовать против нас в ООН. Это важно, это свидетельство успеха, и я, разумеется, буду говорить с президентом Того о путях укрепления и расширения возвращения Израиля в Африку.Сегодня комиссия под моим руководством обсудит вопрос, касающийся Натив а-Авот. Мы постоянно занимаемся этим и пытаемся найти решение - гуманное и логическое решение проблемы. Я надеюсь, что нам удастся продвинуться в этом направлении.Правительство утвердит сегодня программу безопасной идентификации личности, целью которой является предоставление лучшего сервиса посредством телефонов, мобильных телефонов и компьютеров и гарантии достоверной идентификации.Гражданам полагается доступный сервис и защита от ложной идентификации, которая становится всё более частым явлением в мире. Главным средством безопасной идентификации является "умное удостоверение личности" и другие биометрические и технологические системы. Гражданин – это клиент, который должен быть в безопасности. Сегодня мы примем программу, которая улучшит как доступность, так и безопасность контактов граждан с различными учреждениями".