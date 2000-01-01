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Атаковавший в Гамбурге: сумасшедший палестинец-исламист 06.08 14:01   MIGnews.com

Атаковавший в Гамбурге: сумасшедший палестинец-исламист

Журнал Der Siegel сообщает о том, что атаковавший в супермаркете Гамбурга Ахмед А. по происхождению является палестинцем.

Полиция пыталась использовать Ахмада А., в результате атаки которого был убит один и еще несколько ранены в супермаркете Гамбурга, в качестве информатора.

Вскоре после нападения местная полиция заявила, что, совершивший нападение на посетителей супермаркета беженец является исламистом.

Органы государственной безопасности ФРГ обладали большим количеством информации о том, что Ахмад А. был "радикализован", о чем сообщалось ранее.

В сентябре 2016 года один из сотрудников немецкой полиции посетил приют для беженцев, в котором жил Ахмад А. Под предлогом того, что он был одним из исламистов, полицейский обратился к Ахмаду, пытаясь выведать больше информации.

Но, Ахмад А. начал узнавать у сотрудника полиции, как лучше попасть в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское Государство".

Эту информацию полицейский передал в федеральную полицию.

Ахмад снова обратил на себя внимание полиции, когда работник из кафе для беженцев сообщил, что мигрант пришел в кафе в длинном халате, грозя, что "сюда придет террор".

Полиция Гамбурга сообщает, что, несмотря на все доказательства радикализации Ахмада, мотивом атаки беженца было психическое заболевание, а не терроризм. Соответствующее заключение вынес германский чиновник, беседовавший с Ахмедом А. Чиновник сообщил, что “установить контакт с этой персоной не удалось, из-за очевидных психических проблем”.

На этой неделе стало известно, что немецкие власти получили возможность депортировать Ахмада в Норвегию (где он зарегистрирован), в соответствие с Дублинским соглашением Европейского Союза. Но Германия не смогла его депортировать, так как пропустила крайний срок подачи заявления на один день, и Норвегия отказалась принять его.
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