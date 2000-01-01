07.08 06:07 MIGnews.com

Репатрианты-призывники закончили курс подготовки к армии

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3 августа в Тель-Авиве, в здании военного музея “Бейт ха-Пальмах”, прошла торжественная церемония окончания курса предармейской подготовки (“Мехина кдам цваит”) для репатриантов-призывников. В программе для репатриантов - будущих солдат ЦАХАЛа, разработанной отделом молодежи министерства алии и интеграции совместно с министерством обороны, приняли участие 154 человека в возрасте от 18 лет до 21 года из 11 стран мира.Это был 12-й по счету курс подготовки репатриантов-призывников, и в нем приняли участие молодые ребята из США, Франции, Британии, Южной Африки, Бельгии, Мексики, Австралии, Австрии, Болгарии и других стран. По данным сотрудников отдела молодежи министерства, с каждым годом число репатриантов-призывников только растет.В рамках трехмесячного курса –репатриантам-призывникам предстояло пройти 4 основных этапа: повысить уровень знания языка иврит, пройти курс физической и ментальной подготовки перед призывом, приобщиться к национальному наследию Израиля и познакомиться с израильским обществом изнутри. В течение всего курса с призывниками работали 20 инструкторов с опытом армейской службы.Кроме занятий в интерактивном ульпане и поездок по стране, новобранцы встретились с представителями военного командования, посетили армейские базы и воинские музеи, вместе с солдатами ЦАХАЛа сидели за дружеским шаббатним столом.Министр алии и интеграции Софа Ландвер лично поздравила репатриантов-призывников с окончанием курса и подчеркнула: “Репатриация – нелёгкий процесс. Вы сейчас оторваны от дома, от привычной среды, друзей, а в дополнение к этому вам предстоит служба в армии, требующая полной отдачи. Но я уверена, что высокая мотивация, которая помогла вам принять решение репатриироваться в Израиль – это именно тот рычаг, который поможет вам преодолеть все трудности, в том числе, и в армейской жизни. А мы со своей стороны будем поддерживать вас во всём и ждать вашего благополучного возвращения к гражданской жизни. Успехов и удачи вам!”На фото: Торжественная церемония окончания курса для репатриантов-призывников (3.08.17, Тель-Авив, “Бейт а-Пальмах”) .Фото предоставлено пресс-службой министерства алии и интеграции.