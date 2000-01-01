Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Репатрианты-призывники закончили курс подготовки к армии 07.08 06:07   MIGnews.com

Репатрианты-призывники закончили курс подготовки к армии

3 августа в Тель-Авиве, в здании военного музея “Бейт ха-Пальмах”, прошла торжественная церемония окончания курса предармейской подготовки (“Мехина кдам цваит”) для репатриантов-призывников. В программе для репатриантов - будущих солдат ЦАХАЛа, разработанной отделом молодежи министерства алии и интеграции совместно с министерством обороны, приняли участие 154 человека в возрасте от 18 лет до 21 года из 11 стран мира.
Это был 12-й по счету курс подготовки репатриантов-призывников, и в нем приняли участие молодые ребята из США, Франции, Британии, Южной Африки, Бельгии, Мексики, Австралии, Австрии, Болгарии и других стран. По данным сотрудников отдела молодежи министерства, с каждым годом число репатриантов-призывников только растет.
В рамках трехмесячного курса –репатриантам-призывникам предстояло пройти 4 основных этапа: повысить уровень знания языка иврит, пройти курс физической и ментальной подготовки перед призывом, приобщиться к национальному наследию Израиля и познакомиться с израильским обществом изнутри. В течение всего курса с призывниками работали 20 инструкторов с опытом армейской службы.
Кроме занятий в интерактивном ульпане и поездок по стране, новобранцы встретились с представителями военного командования, посетили армейские базы и воинские музеи, вместе с солдатами ЦАХАЛа сидели за дружеским шаббатним столом.

Министр алии и интеграции Софа Ландвер лично поздравила репатриантов-призывников с окончанием курса и подчеркнула: “Репатриация – нелёгкий процесс. Вы сейчас оторваны от дома, от привычной среды, друзей, а в дополнение к этому вам предстоит служба в армии, требующая полной отдачи. Но я уверена, что высокая мотивация, которая помогла вам принять решение репатриироваться в Израиль – это именно тот рычаг, который поможет вам преодолеть все трудности, в том числе, и в армейской жизни. А мы со своей стороны будем поддерживать вас во всём и ждать вашего благополучного возвращения к гражданской жизни. Успехов и удачи вам!”

На фото: Торжественная церемония окончания курса для репатриантов-призывников (3.08.17, Тель-Авив, “Бейт а-Пальмах”) .

Фото предоставлено пресс-службой министерства алии и интеграции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:12
Из-за аномальной жары в Пакистане невозможно будет жить
04:14
Al Jazeera готова судиться с Израилем
03:17
В Саудовской Аравии женщинам разрешат носить бикини
02:45
Японец создал мороженое, которое не тает в жару
01:50
У участника Rolling Stones обнаружили рак легких
23:19
Утверждена программа Исраэля Каца: возврат денег водителям
22:14
Нетаниягу готовится к африкано-израильской конференции
21:53
Арестованы туристы, "зиговавшие" возле бывшего Рейхстага
21:33
В Саудовской Аравии чуть не убили наследника престола
20:56
Израиль предоставил убежище журналистке из Ирана
20:29
БАГАЦ признал налог на третью квартиру незаконным
19:50
Ортодоксы придумали "кошерное электричество" в шаббат
18:44
Петах Тиква: вокруг светской школы назревает скандал
18:22
Франция приютила почти 300 боевиков из Сирии и Ирака
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus