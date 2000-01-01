06.08 16:10 MIGnews.com

Нафтали Беннет: "Еврейский дом" верен Нетаниягу

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Председатель партии "Еврейский дом" и министр просвещения Израиля Нафтали Беннет выразил поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу, на которого в последние дни усилилось давление в связи с двумя, открытыми в отношении него, коррупционными расследованиями."Израилю необходима стабильность, и мы должны поддерживать национальное правительство, и мы привержены продолжению его работы", - гласит заявление Беннета."Согласно презумпции невиновности, премьер-министр считается невиновным, и я надеюсь, что расследование завершится без обвинительного акта", - добавил он.