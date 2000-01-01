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Свято место пусто не бывает. `Ликуд` уже ищет замену Биби | Фото: Коби Гидеон, GPO06.08 19:10   MIGnews.com

Свято место пусто не бывает. "Ликуд" уже ищет замену Биби

Некоторые члены "Ликуда" перестанут поддерживать премьер-министра Биньямина Нетаниягу, если ему предъявят обвинение, сообщили сайту "Едиот Ахронот" источники в правящей партии.

"Если против Нетаниягу будет предъявлено обвинительное заключение, мы не позволим ему оставаться (премьер-министром – ред.). Нет ни одного сценария, согласно которому он бы возглавлял страну и "Ликуд" при висящем над его головой обвинением. Он может обрушить рейтинги "Ликуда", как и свои собственные", - заявил один из сановников "Ликуда".

Другой источник в партии заявил, что члены "Ликуда" обсуждают возможность формирования альтернативного правительства в том случае, если Нетаниягу доведут до отставки или выдавят, как в свое время кресло премьер-министра добились отставки Эхуда Ольмерта, который сложил полномочия даже до того, как ему было обвинение.

На данный момент многие министра от "Ликуда" уже выразили премьеру свою поддержку. Среди них Гилад Эрдан, Гила Гамлиэль, Исраэль Кац, Мири Регев, Аюб Кара, Цахи Анегби, заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели, а также его бывший соратник Гидеон Саар, а также министр просвещения Нафтали Беннет. Однако продолжают молчать такие ветераны партии, как Юваль Штайниц, Зеэв Элькин, Ярив Левин и спикер Кнессета Юлий Эдельштейн.

"Очень стыдно. Сложнее всего для Нетаниягу то, у него практически нет близких соратников, кроме Сары и Яира (жена и старший сын премьер-министра – ред.). Однако его статус в "Ликуде" крепок, и большинство зарегистрированных избирателей все еще его поддерживают", - пишет Ynet.

Приближенный к Нетаниягу источник издания, поведал о том, что для защизать премьер-министра в СМИ было поручено трем членам его партии: председателю коалиции Давиду Битану и депутатам Кнессета Давиду Амсалему и Наве Бокер.
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