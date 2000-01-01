06.08 08:08 MIGnews.com

"Защитники Нетаниягу падут вместе с ним"

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В политической системе Израиля нарастает давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу и ширятся призывы к его отставке.После публикации второго канала израильского ТВ информации о том, что полиция рекомендует сформулировать обвинительное заключение по делам Нетаниягу все чаще слышны призывы к роспуску правящей коалиции.Глава фракции Еш Атид в Кнессете Офер Шелах заявил: “ Это - экзамен для достойных людей, удерживающих эту коалицию от развала”.Шелах заявил: “Обвинение против премьер-министра теперь не вопрос о том, будет ли оно выдвинуто, но вопрос о том, когда оно будет выдвинуто. Это - момент истины для Моше Кахлона, который знал всю правду о Биби уже давно, это момент истины для высокопоставленных членов Ликуда, которые закрыли свой рот из боязни мести, для людей, которые пришли в коалицию ради того, чтобы делать хорошие вещи , и обнаружили, что поддерживают разваливающееся правительство. Мы говорим всем этим людям: тот, кто защищает Нетаниягу, падет вместе с ним”.Шелаха поддержала лидер Мерец Захава Гальон: “Депутаты, поддерживающие премьер-министра и служащие в качестве его адвокатов пытаются нас уверить в том, что против него развязана охота. Они несут тяжелую ответственность за коррупцию государства и демократии”.Гальон призвала Нетаниягу немедленно сложить с себя полномочия - до окончания расследований. Гальон заявила: “Нетаниягу должен исполнять те требования, которые он правомерно выдвигал в отношении Эхуда Ольмерта, когда он сказал, что премьер-министр под серьезным подозрением может пойти на опасные шаги, порожденные коррупционными или иррелевантными мотивами”.Другой член Мерец, Яссауи Фарадж заявил, что Нетаниягу “ведет себя как раненый бык на арене, с тем, чтобы сохранить себя в политической жизни”.Глава коалиции Давид Битан прокомментировал призывы оппозиции: “Кот выскочил из мешка! Представители крайне-левых Захава Гальон и Офер Шелах знают, что Нетаниягу - реальное препятствие для того, чтобы левые пришли к власти. Они очень хорошо знают, что Нетаниягу продолжит побеждать на выборах, и потому они пытаются свергнуть правительство Ликуда с помощью следователей”.