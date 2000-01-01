06.08 08:34 MIGnews.com

Хранилище аммиака переведут из Хайфы в Мишор Ротем

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На чрезвычайной встрече между министром защиты окружающей среды с менеджментом и работниками компании Хайфа Химикалим достигнуто соглашение о том, что хранилище аммиака будет переведено из Хайфы в Мишор Ротем.После этого 500 рабочих Хайфа Химикалим на юге прекратили забастовку. Будущее 1000 рабочих компании в Хайфе пока неясно.Соглашение о переводе хранилища согласовано со всеми заинтересованными сторонами - в том числе, мэром Димоны Бенни Битоном, министром экономики, профсоюзным комитетом Хайфа Химикалим, заместителем генерального прокурора, представителями портов Ашдода и Хайфы, МВД и командованием тыла ЦАХАЛа.