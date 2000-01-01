06.08 09:19 MIGnews.com

Давид Битан: министры позорят Ликуд

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Глава коалиции Давид Битан обрушился с жесткой критикой на министров Ликуда в правительстве, которые в трудную минуту не поддержали премьера Нетаниягу, и хранят молчание в связи с кампанией, развязанной левыми против него.Битан назвал такое поведение “стыдом и позором”.Битан напомнил, что министры сидят вокруг стола заседаний правительства лишь благодаря заслугам и стараниям Нетаниягу. Если министры считают, что премьер занимает свое место по праву и нет никаких оснований смещать его, они должны публично его поддержать - в противном случае их роль как министра в в его правительстве непонятна.Битан, в интервью второму каналу израильского ТВ сообщил, что беседовал с премьером, и тот показался ему “уверенным и спокойным”. На протяжении всего интервью Битна не уставал повторять свой тезис о том, что Нетаниягу ни в чем не виноват.