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Саудовскую Аравию могут включить в `чёрный список` ООН | Фото:06.10 12:37   MIGnews.com

Саудовскую Аравию могут включить в "чёрный список" ООН

ООН включила Арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией в проект "черного списка" нарушителей прав человека в Йемене, сообщает в четверг, 5 октября.

Как следует из конфиденциального доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, действия арабской коалиции привели к гибели и ранению 683 детей в Йемене в 2016 году. В результате авиаударов коалиции разрушены 38 больниц и школ.

Для сравнения: от рук боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в Йемене погибли в общей сложности 7 детей.
С критикой действий Эр-Рияда в Йемене выступают международные правозащитные организации.
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