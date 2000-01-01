06.10 12:37 MIGnews.com

Саудовскую Аравию могут включить в "чёрный список" ООН

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ООН включила Арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией в проект "черного списка" нарушителей прав человека в Йемене, сообщает в четверг, 5 октября.Как следует из конфиденциального доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, действия арабской коалиции привели к гибели и ранению 683 детей в Йемене в 2016 году. В результате авиаударов коалиции разрушены 38 больниц и школ.Для сравнения: от рук боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды" в Йемене погибли в общей сложности 7 детей.С критикой действий Эр-Рияда в Йемене выступают международные правозащитные организации.