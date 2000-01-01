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Каталония намерена идти до конца: Viva независимость 06.10 14:54   MIGnews.com

Каталония намерена идти до конца: Viva независимость

Парламент Каталонии в понедельник обсудит вопрос провозглашения независимости от Испании. Об этом заявил глава департамента по иностранным делам правительства Каталонии Рауль Ромева в интервью британской телерадиовещательной корпорации ВВС.

"Парламент рассмотрит (этот вопрос), парламент соберется, состоится обсуждение, и это важно", - сказал Ромева.
Также чиновник отметил, что конфликт между Барселоной и Мадридом нужно решать не в зале суда, а между политиками путем диалога.

1 октября в Каталонии состоялось голосование по вопросу о выходе из состава Испании. В нем приняли участие 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса. По подсчетам, 90% участников голосования проголосовали за независимость. В свою же очередь Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Но Барселона заявила, что в любом случае, плебисцит будет иметь законную и юридическую силу.

В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.
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