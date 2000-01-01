06.10 20:23 MIGnews.com

Результаты референдума о независимости Каталонии

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В пятницу, 6 октября, результаты референдума о независимости Каталонии были объявлены в Барселоне.Согласно предоставленным данным, за независимость от Испании выступило 90,18% проголосовавших каталонцев, и всего лишь 7,83% заявили о своём желании остаться в составе государства. 1,98% бросили в урну пустые бланки.Стоит отметить, что на избирательных участках проголосовали 286 217 человек, что соответствует 43,03%. Такие показатели обусловлены тем, что правоохранительные органы Испании чинили препятствия для всех желающих принять участие в референдуме.Тем не менее, вне зависимости от результатов, власти Испании признать законность референдума отказались.