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06.10 20:23   MIGnews.com

Результаты референдума о независимости Каталонии

В пятницу, 6 октября, результаты референдума о независимости Каталонии были объявлены в Барселоне.

Согласно предоставленным данным, за независимость от Испании выступило 90,18% проголосовавших каталонцев, и всего лишь 7,83% заявили о своём желании остаться в составе государства. 1,98% бросили в урну пустые бланки.

Стоит отметить, что на избирательных участках проголосовали 286 217 человек, что соответствует 43,03%. Такие показатели обусловлены тем, что правоохранительные органы Испании чинили препятствия для всех желающих принять участие в референдуме.

Тем не менее, вне зависимости от результатов, власти Испании признать законность референдума отказались.
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