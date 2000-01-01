06.10 21:29 MIGnews.com

Саудовская Аравия отрицает обвинения ООН

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В пятницу, 6 октября, Саудовская Аравия оспорила информацию и цифры, предоставленные в докладе ООН, пишет The Jerusalem Post.Ранее вышел доклад, в котором возглавляемую Саудовской Аравией военную коалицию осудили за "убийства или нанесение ранений 683 детей в Йемене.Однако, сауды опровергли такие обвинения, назвав указанные в докладе данные "неточными и вводящими в заблуждение"."Мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности. Мы не хотим, чтобы мирные жители пострадали", - гласит заявление Абдаллаха Аль-Муаллими, представителя Саудовской Аравии в ООН.