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06.10 21:29   MIGnews.com

Саудовская Аравия отрицает обвинения ООН

В пятницу, 6 октября, Саудовская Аравия оспорила информацию и цифры, предоставленные в докладе ООН, пишет The Jerusalem Post.

Ранее вышел доклад, в котором возглавляемую Саудовской Аравией военную коалицию осудили за "убийства или нанесение ранений 683 детей в Йемене.

Однако, сауды опровергли такие обвинения, назвав указанные в докладе данные "неточными и вводящими в заблуждение".

"Мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы соблюдать необходимые меры предосторожности. Мы не хотим, чтобы мирные жители пострадали", - гласит заявление Абдаллаха Аль-Муаллими, представителя Саудовской Аравии в ООН.
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