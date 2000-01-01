06.10 07:37 MIGnews.com

Трамп собирается отменить ядерную сделку с Ираном

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Президент США Дональд Трамп намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном. Об этом в четверг, 5 октября сообщает аентство Reuters ссылаясь на источники в Белом доме.По информации агентства, Трамп выступит с соответствующим заявлением Конгрессу 12 октября и представит обновленную стратегию США в отношении Ближнего Востока.При этом отмечается, что планы главы государства "могут поменяться".В сентябре Трамп заявил, что принял решение по сделке с Ираном, не став уточнять детали.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, близкий союзник Трампа, заявил в прошлом месяце, что, если не будут отменены положения в соглашении об устранении ограничений на ядерную программу Ирана со временем, ее следует отменить. Нетаниягу выступает за подход, получивший название "исправить или отменить", в отношении иранской сделки.Агентство передает, что после представления новая стратегия будет рассматриваться в Конгрессе в течение 60 дней, само по себе заявление не является расторжением сделки. Однако оно может начать процесс пересмотра решения о снятии санкций в отношении Ирана.Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 3 октября заявил, что в интересах Соединенных Штатов не выходить из соглашения по ядерной программе. По его мнению, президенту "следует рассмотреть возможность не разрывать сделку".Трамп долгое время угрожает торпедировать сделку, которая установила жесткие ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на отмену международных санкций.На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана заявил, что Соединенным Штатам следует ожидать "болезненного" ответа после суровой критике президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана в Организации Объединенных Наций.