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Палестинских рабочих пустят на территорию Израиля в Суккот | Фото:06.10 07:59   MIGnews.com

Палестинских рабочих пустят на территорию Израиля в Суккот

Министр обороны Авигдор Либерман и начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот приняли решение о допуске на территорию Израиля палестинских рабочих, занятых в важных для израильского хозяйства сферах, во время праздника Суккот.

Палестинских рабочих пустят на территорию Израиля в Суккот

С соответствующей просьбой к Либерману и Айзенкоту обратились ряд министерств и общественных организаций.

Данное решение было принято вечером в четверг, 5 октября, на основании рекомендаций структур безопасности.

Напомним, в преддверии праздника Суккот в среду, 4 октября, ЦАХАЛ ввел режим блокады территорий, в рамках которого был запрещен въезд палестинцев из Иудеи и Самарии в Израиль. При принятии решения также учитывался теракт в поселении Ар-Адар, который произошел на прошлой неделе и унес жизни трех израильтян.

Блокада должна была продлиться до 14 октября.
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