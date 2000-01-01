06.10 07:59 MIGnews.com

Палестинских рабочих пустят на территорию Израиля в Суккот

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Авигдор Либерман и начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот приняли решение о допуске на территорию Израиля палестинских рабочих, занятых в важных для израильского хозяйства сферах, во время праздника Суккот.С соответствующей просьбой к Либерману и Айзенкоту обратились ряд министерств и общественных организаций.Данное решение было принято вечером в четверг, 5 октября, на основании рекомендаций структур безопасности.Напомним, в преддверии праздника Суккот в среду, 4 октября, ЦАХАЛ ввел режим блокады территорий, в рамках которого был запрещен въезд палестинцев из Иудеи и Самарии в Израиль. При принятии решения также учитывался теракт в поселении Ар-Адар, который произошел на прошлой неделе и унес жизни трех израильтян.Блокада должна была продлиться до 14 октября.