06.10 08:37 MIGnews.com

Баски хотят добиться от Мадрида признания отдельной нацией

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В след за независимостью Каталонии, испанская автономия Страна Басков будет добиваться от Мадрида, признать их отдельной нацией. При этом устраивать референдум, подобный каталонскому, баски пока не планируют, передает "Известия" со ссылкой на заявление представителя парламента басков Уная Ларреа.Чиновник отметил, что референдум возможен только с разрешения властей Испании. Добавив, что большинство басков с сочувствием и солидарностью отнеслись к происходящему в Каталонии, но для себя они не видят варианта в силовом решении вопроса. К "центральной власти" у них есть ряд претензий, но решать они их хотят, в первую очередь, при помощи переговоров."Мы не хотим того же в Стране Басков — не хотим полиции на наших улицах и не хотим действовать односторонне", - подчеркнул Ларреа.Также он пояснил, что "главная проблема испанского правительства в том, что они не признают, что в Испании есть еще две нации — каталонцы и баски". Но отметил, что "признание этого еще не означает автоматической независимости".Сейчас лидеры автономии разрабатывают механизмы взаимодействия с испанскими властями, который, в 2019 году представят на обсуждение испанского парламента.Эксперты полагают, что осторожность и деликатность басков, продиктована горьким опытом и примером Каталонии.