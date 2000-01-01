06.10 09:55 MIGnews.com
Нетаниягу не хочет, чтобы его дети шли по его стопам
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не хочет, чтобы его дети следовали по его стопам.
В интервью Harvey Levin TMZ на Fox News Channel премьер-министра спросили, поощряет ли он решение своих детей вступать в политику.
"Нет нет!", - Нетаниягу ответил решительно, добавив, что он отговаривает своих детей, 39-летнего Ноа и 26-летнего Авнера от политики.
Нетаниягу сказал, что "может быть один из сыновей заинтересован в вступлении в политику, но я надеюсь, что нет".
Полное интервью будет транслироваться в рамках программы OBJECTified Fox News в ближайшее воскресенье.
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