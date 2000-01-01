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Нетаниягу не хочет, чтобы его дети шли по его стопам | Фото:06.10 09:55   MIGnews.com

Нетаниягу не хочет, чтобы его дети шли по его стопам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу не хочет, чтобы его дети следовали по его стопам.

В интервью Harvey Levin TMZ на Fox News Channel премьер-министра спросили, поощряет ли он решение своих детей вступать в политику.

"Нет нет!", - Нетаниягу ответил решительно, добавив, что он отговаривает своих детей, 39-летнего Ноа и 26-летнего Авнера от политики.



Нетаниягу сказал, что "может быть один из сыновей заинтересован в вступлении в политику, но я надеюсь, что нет".

Полное интервью будет транслироваться в рамках программы OBJECTified Fox News в ближайшее воскресенье.
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