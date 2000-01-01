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Япония ценит желание КНДР участвовать в Олимпиаде | Фото:07.01 23:18   MIGnews.com

Япония ценит желание КНДР участвовать в Олимпиаде

Власти Токио положительно оценили готовность Пхеньяна принять участие в Олимпиаде в феврале текущего года.

Об этом в воскресенье, 7 января заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу NHK.

"КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада — это торжество мира. Мы ценим подобные изменения позиции Пхеньяна", - подчеркнул Абэ.

Политик отметил, что в Японии оценили желание Северной Кореи. Однако, по его словам, политика давления на страну в связи с испытаниями баллистических ракет остается на прежнем уровне.

"Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и это должно быть возможно проверить. Только после этого возможен значимый диалог", — добавил премьер.

Напомним, ранее КНДР заявила о готовности направить своих спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству начать подготовку к переговорам с Пхеньяном о возможном допуске к участию в соревнованиях.

Отметим, переговоры могут пройти во вторник, девятого января.
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