07.01 23:18 MIGnews.com

Япония ценит желание КНДР участвовать в Олимпиаде

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Власти Токио положительно оценили готовность Пхеньяна принять участие в Олимпиаде в феврале текущего года.Об этом в воскресенье, 7 января заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу NHK."КНДР продемонстрировала взаимодействие в вопросе Олимпийских игр в Пхёнчхане. Олимпиада — это торжество мира. Мы ценим подобные изменения позиции Пхеньяна", - подчеркнул Абэ.Политик отметил, что в Японии оценили желание Северной Кореи. Однако, по его словам, политика давления на страну в связи с испытаниями баллистических ракет остается на прежнем уровне."Необходимо, чтобы КНДР предприняла конкретные шаги и полностью уничтожила свое ядерное и ракетное вооружение, и это должно быть возможно проверить. Только после этого возможен значимый диалог", — добавил премьер.Напомним, ранее КНДР заявила о готовности направить своих спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству начать подготовку к переговорам с Пхеньяном о возможном допуске к участию в соревнованиях.Отметим, переговоры могут пройти во вторник, девятого января.