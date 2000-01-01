07.01 12:02 MIGnews.com

Хаскель: Амсалем пересек красную черту

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Депутат Кнессета от Ликуда Шарен Хаскель, исключения которой из партии потребовал глава коалиции Давид Амсалем, ответила на несправедливую, с ее точки зрения атаку.Хаскель заявила: “Закон о супермаркетах предложен партией, едва преодолевшей избирательный порог, и пытающейся навязать религиозный образ жизни всему обществу. Это закон дискриминирующий между различными городами, углубляющий раскол между религиозными и светскими, и возрождающий конфликт 90-х о характере государства”.Далее Хаскель обрушилась на Амсалема: “Амсалем пересек красную черту своим агрессивным поведением. Ревизионистские либеральные ценности, внедренные основателями движения Зеевом Жаботинским и Менахемом Бегином - те ценности которые я клялась защищать, а не капризы того или иного министра”.